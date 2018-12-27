В России оформлен первый электронный паспорт на импортную иномарку

АО «Электронный паспорт»(входит в госкорпорацию «Ростех») сообщило об оформлении первого электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) на импортированный в РФ автомобиль. Ранее ЭПТС оформлялись только на произведенные в стране транспортные средства, сообщает пресс-служба ведомства.

Первым импортированным в Россию автомобилем с ЭПТС стал мощный спортивный внедорожник Porsche Cayenne Turbo. Компания «Порше Руссланд» стала первой среди автомобильных импортеров, которая оформила ЭПТС на ввезенный в Россию автомобиль, прошла с ним предусмотренные таможенные процедуры и завершила цепочку необходимых действий успешной регистрацией в ГИБДД. Уже в ближайшее время компания планирует перейти на оформление электронных паспортов на все ввозимые и продаваемые в России автомобили.

Также как и автопроизводители, работающие на российском рынке, импортеры автомобилей, в зависимости от их готовности, будут осуществлять единовременный или постепенный переход на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 ноября 2019 года.

Для покупателей автомобилей с ЭПТС процесс регистрации автомобиля в ГИБДД не претерпит изменений. Дилер оформит покупателю договор купли-продажи, в котором будет указан номер ЭПТС. С данным договором покупатель зарегистрирует автомобиль в ГИБДД и получит Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и номерные знаки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», накануне первое электронное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) оформлено на автомобиль Mazda СХ-9. Автомобиль, производство которого налажено на заводе «Мазда-Соллерс» во Владивостоке, успешно прошел все необходимые испытания и сертификационные процедуры.

Напомним, в соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии, в России и других государствах-членах ЕАЭС сейчас действует переходный период, предусматривающий постепенный переход на использование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.