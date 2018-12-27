Около 5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander попали под отзыв из-за проблем с АКБ

Компания «MMC Рус» объявляет об отзыве 4950 автомобилей Mitsubishi Outlander. Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, отзыву подлежат кроссоверы, реализованные с марта по август 2018 года. Отмечается, что причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ, что в худшем случае может привести к риску возгорания.

Официальные дилеры Mitsubishi проинформируют владельцев автомобилей Outlander, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На машинах, подпадающих под отзыв, будет произведена проверка и при необходимости замена минусового кабеля АКБ. Все ремонтные работы для владельцев этих транспортных средств будут осуществляться бесплатно.

Напомним, что это уже не первый случай в этом году отзыва кроссоверов Mitsubishi Outlander. Так, совсем недавно, 30 ноября, в России была объявлена отзывная компания для более чем 60 тысяч таких машин – из-за дефекта электропроводки.