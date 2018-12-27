Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка подержанных легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за январь – ноябрь 2018 года составил 175,3 тыс. единиц, что на 1% больше, чем годом ранее.

Первенство в этом рейтинге принадлежит Ford Focus, перепродажи которого за отчётный период в Северной столице составили 7,2 тыс. экземпляров (-3%). Вторую строчку занял Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого вырос на 28% до 4 тыс. единиц. Далее в списке самых популярных автомобилей с пробегом, имея одинаковые показатели, следуют Skoda Octavia (3,5 тыс. шт.; +11%) и Volkswagen Polo (3,5 тыс. шт.; +21%). Замыкает пятерку лидеров Opel Astra (3,3 тыс. шт.; -4%).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге по итогам 11 месяцев нынешнего года попали: KIA Rio (3,3 тыс. шт.; +17%), Volkswagen Passat (2,7 тыс. шт.; -10%), Renault Logan (2,4 тыс. шт.; -6%), Volkswagen Golf (2,3 тыс. шт.; -4%) и BMW 5-Series (2,2 тыс. шт.; +12%).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по Москве.