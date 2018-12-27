Средняя выплата по ОСАГО вновь демонстрируют снижение

По итогам 11 месяцев 2018 года средняя премия снизилась с 5,809 тыс. рублей до 5,703 тыс. рублей в сравнении с данными за 2017 год, средняя выплата оказалась равна 66,625 тыс. рублей – это на 13% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Российского Союза Автостраховщиков (РСА), размер средней премии в ноябре составил 5,683 рубль, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Также небольшое снижение продемонстрировала и средняя выплата за ноябрь – ее величина составила 70,213 руб. - на 0,6% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Предварительные сведения по ОСАГО свидетельствуют о снижении на 12% количества заявленных убытков с 2,27 млн до 1,99 млн штук, если сравнивать данные с аналогичными за прошлый год. На столько же процентов снизилось и количество урегулированных убытков – с 2,20 млн до 1,94 млн.

В январе-ноябре 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 206,27 млрд рублей, этот показатель практически не изменился в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям сократилась на 23% – с 167,81 млрд рублей до 129,42 млрд рублей.

Размер средней премии снижается ожидаемо - таково действие системы бонус-малус. Около 80% всех автовладельцев ездит безаварийно, и совокупная накопившаяся “скидка” дает такое снижение, говорит президент РСА Игорь Юргенс. Он также отметил, что снижение средней премии отчасти объясняется и результатом постепенно возрастающей конкуренции между страховыми компаниями.