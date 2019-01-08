 АВТОСТАТ | FAW в 2019 году расширит дилерскую сеть в России

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09.01.19 Прочитали 207 раз

FAW в 2019 году расширит дилерскую сеть в России

FAW в 2019 году расширит дилерскую сеть в России

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

27.11.18

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Компания FAW в 2018 году открыла в России 17 новых дилерских центров FAW, а их общее число уже составило 55. В 2019 году FAW планирует продолжить расширять дилерские сети в Южном, Уральском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году продажи легковых автомобилей FAW в России, по предварительным данным, составили 1,4 тыс. единиц, что более чем на 150% превышает показатели предыдущего года. В 2019 году компания планирует увеличить реализацию до 2,2 тыс. машин, в том числе за счет вывода на российский рынок нового компактного кроссовера Besturn X40, который появится у дилеров в апреле - мае. Напомним, в настоящее время в России FAW представлен среднеразмерным кроссовером Besturn Х80 в трех комплектациях.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили дилеры faw

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