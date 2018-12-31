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Hyundai укрепляет дилерскую сеть в России

Hyundai укрепляет дилерскую сеть в России

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

21.11.16

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Компания «Хендэ Мотор СНГ» в 2018 году продолжила укрепление своих позиций на российском рынке. На конец года дилерская сеть Hyundai насчитывала 190 дилеров по всей территории России, сообщает пресс-служба корейской марки. Среди них, в том числе, крупный международный автодилер Inchcape – в октябре 2018 года в Москве заработал первый центр этого дилера, реализующий автомобили Hyundai и Genesis. А в декабре свой первый дилерский центр Hyundai в Москве открыла ГК Favorit Motors.

Также «Хендэ Мотор СНГ» завершает кампанию по обновлению дилерской сети и приведению всех дилеров к единым стандартам, что включает в себя новое оформление здания и шоу-рума дилерских центров. Как отмечается, данная инициатива призвана повысить узнаваемость бренда и создать комфортную атмосферу для клиентов в дилерских центрах марки.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году компания «Хендэ Мотор СНГ», по предварительным данным, реализовала порядка 180 тыс. автомобилей, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом продажи в сегменте SUV составили 98 тыс. автомобилей, что обеспечило 55% в общем объеме реализации марки. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке составляет 10%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры россия hyundai

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