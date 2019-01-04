 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ вложит более 3 млрд рублей в улучшение условий труда работников

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АВТОВАЗ вложит более 3 млрд рублей в улучшение условий труда работников

АВТОВАЗ вложит более 3 млрд рублей в улучшение условий труда работников

Автопром в России. Итоги 2017 года, перспективы

23.03.18

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АВТОВАЗ начал реализацию рассчитанной на 2018 - 2020 гг. программы по улучшению условий труда работников предприятия. Общий объем финансирования по программе составит 3,178 млрд рублей, из которых более 900 млн рублей выделено уже в 2018 году, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, программа была разработана на основании 100%-го опроса сотрудников компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива АВТОВАЗа.

Группа АВТОВАЗ входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади Группы расположены в Тольятти (ПАО «АВТОВАЗ») и Ижевске (ООО «ЛАДА Ижевск»).

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз персонал инвестиции

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