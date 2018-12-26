Жители Москвы и области потратили на новые автомобили более 600 млрд рублей

Согласно результатам исследования, проведённого специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года ёмкость рынка новых легковых автомобилей в нашей стране составила около 2,1 трлн рублей. При этом порядка 30% от этого объёма приходится на Москву и Подмосковье, что эквивалентно 607 млрд рублей.

Так, за отчётный период жители российской столицы потратили на покупку новых машин почти 415 млрд рублей, а Московской области – 192 млрд рублей. Отметим, что оба субъекта РФ являются крупнейшими и по объёму авторынка, и по показателю его ёмкости. Третье место в данном рейтинге традиционно занимает Санкт-Петербург – с января по ноябрь в Северной столице было приобретено новых легковых автомобилей на сумму 168,5 млрд рублей.

Результаты остальных регионов находятся ниже отметки в 100 млрд рублей, а лучшим среди нестоличных является Краснодарский край, ёмкость рынка которого составила 82 млрд рублей. Замкнул же пятёрку лидеров здесь Татарстан (76,5 млрд рублей).

С показателями других субъектов РФ можно ознакомиться в специально подготовленном пресс-релизе.