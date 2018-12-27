Российский рынок LCV в ноябре остался на шестом месте в Европе

Российский рынок LCV по итогам ноября остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце увеличились на 3,4% до 187052 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 39939 автомобилей (+3,1%). Второе место занимает Великобритания с показателем 29035 проданных машин (+9,6%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 27951 штуку (+6,4%). Далее идет Италия, где было реализовано 18500 легких коммерческих автомобилей (-7,7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, результат которой составил 17665 машин (-3,3%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна остается на шестом месте в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за ноябрь составили 9310 единиц (-11,7%).