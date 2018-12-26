Депутаты продолжат наводить порядок в таксомоторном бизнесе

Закон о государственном регулировании работы такси, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе (13 декабря) и, очевидно, будет принят в начале 2019 года, - призван навести порядок в работе иностранных водителей и иностранных агрегаторов, уходящих от налогов и ответственности. В данный момент речь идет о полном запрете на работу в легковом такси иностранных граждан, не имеющих гражданства и разрешения на данный вид трудовой деятельности. Депутаты считают, что в грузовом транспорте и в отношении водителей автобусов-троллейбусов-трамваев более сложная система допуска к управлению транспортным средством и потому аналогичные запреты не так актуальны.

Принятие законопроекта позволит пресечь существующую сегодня серую схему, при которой некоторые компании получают разрешение на деятельность в такси исключительно для дальнейшей перепродажи или сдачи автомобиля с разрешением в аренду, считает один из инициаторов законопроекта заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Комментируя ситуацию корреспондентам ТАСС, он также в беседе с корреспондентами ТАСС напомнил, что "эти разрешения в конечном итоге оказываются в руках нелегальных мигрантов, а также лиц с непогашенной судимостью".

Сфера таксомоторных перевозок на протяжении последних 30 лет оставалась практически неурегулированной. Единственный закон, который был принят в этой отрасли за последние годы (ФЗ N 69), вступил в силу в 2011 году. Но с тех пор многое изменилось. В частности, появились агрегаторы такси, в том числе и иностранные, которые принесли с собой новые технологии по уводу финансовых потоков за границу, минуя российский бюджет.

Новым законопроектом предлагается, что разрешения на работу таксистом на конкретном транспортном средстве (зарегистрированном в России) будут выдаваться на срок не менее пяти лет. Соответствующий документ должен предъявляться таксистом по любому требованию, будь то сотрудник полиции или пассажир. Общий водительский стаж шофера должен быть не менее 5 лет.

В проекте зафиксировано требование о том, чтобы юрлица и индивидуальные предприниматели использовали в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивали их техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль. Все агрегаторы обязаны быть зарегистрированными, размещать свои серверы и платить налоги на территории РФ.

Напомним, что в июле нынешнего года депутаты уже приняли в третьем чтении Закон, в соответствии с которым ужесточается ответственность интернет-агрегаторов. Теперь реальный ущерб, который может возникнуть из-за предоставления заведомо недостоверной информации о товаре или услуге, владельцы агрегаторов должны будут компенсировать рублем.