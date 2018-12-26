Росстандарт оформил первый электронный сертификат на автомобиль

Первое электронное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) оформлено на автомобиль Mazda СХ-9. Автомобиль, производство которого налажено на заводе «Мазда-Соллерс» во Владивостоке, успешно прошел все необходимые испытания и сертификационные процедуры. ОТТС подписано с применением электронно-цифровых подписей, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Напомним, что старт пилотному проекту по переходу сертификации автомобилей в электронный вид был дан на Московском международном автосалоне в конце августа – начале сентября этого года. Соответствующее соглашение было подписано между Росстандартом, АО «Электронный паспорт», ФГУП «НАМИ», органом по сертификации «Сатр-Фонд» и «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

Инфраструктуру для проекта с учетом своего опыта в сфере создания систем электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) предоставил «Электронный паспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В дальнейшем систему электронных ОТТС, как и СБКТС (документов по подтверждению соответствия на единичные автомобили), планируется связать с системой электронных ПТС и другими базами данных в области автомобильной техники.

Как отмечает руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, электронная сертификация автомобилей минимизирует риски технических ошибок и намеренных нарушений в оформлении документации. Интеграция данных из ОТТС и СБКТС с системой электронных паспортов позволит создать единую информационную базу по всем транспортным средствам. Такая цифровая среда будет удобна и полезна органам власти, бизнесу и простым автовладельцам.

Напомним, в соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии, в России и других государствах-членах ЕАЭС сейчас действует переходный период, предусматривающий постепенный переход на использование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», для перехода на оформление ЭПТС на предприятии «Мазда-Соллерс» была создана специализированная IT-инфраструктура и выделенный защищенный канал связи, обеспечивающий обмен данными между автопроизводителем и АО «Электронный паспорт» (Администратор системы электронных паспортов транспортных средств). Таким образом, специалисты «Мазда-Соллерс» наладили на предприятии автоматизированный процесс загрузки данных о выпускаемых автомобилях для создания ЭПТС. В ближайшее время предприятием планируется постепенный переход на оформление ЭПТС для всех выпускаемых автомобилей.