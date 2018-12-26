 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ повысит цены на автомобили LADA на 2,5 – 3% из-за роста НДС

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АВТОВАЗ повысит цены на автомобили LADA на 2,5 – 3% из-за роста НДС

АВТОВАЗ повысит цены на автомобили LADA на 2,5 – 3% из-за роста НДС

АВТОВАЗ с 1 января 2019 года увеличит рекомендованные розничные цены на все свои модели, рассказали газете «Ведомости» топ-менеджеры двух дилерских компаний. В среднем машины подорожают на 3%, уточняет один из собеседников.

Представитель АВТОВАЗа сказал, что компания планирует «небольшое увеличение цен на все модели LADA» с 1 января 2019 года, главным образом из-за увеличения в январе ставки НДС с 18 до 20%. По его словам, корректировка цен на автомобили LADA нового модельного года «будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов»: «Это обеспечит сохранение привлекательных цен на весь модельный ряд марки».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 324797 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года и превышает результат продаж за весь 2017 год. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 20%, что, в свою очередь, является лучшим показателем за последние 7 лет.

Бестселлером АВТОВАЗа в отчетный период стала LADA Vesta, на которой остановили свой выбор 96763 покупателей (+39,6%). Второе место занимает LADA Granta с показателем 93779 реализованных машин (+12,5%). Напомним, с 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи нового семейства Granta, которое теперь включает четыре типа кузова – седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. По мнению директора по маркетингу ГК «Прагматика» Василия Орехова, расширение линейки LADA Granta, конечно, увеличит объем сбыта, но вряд ли повлияет на позиции Vesta, поскольку эти автомобили принадлежат к очень разным классам, и каждый имеет свою нишу.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены автоваз

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