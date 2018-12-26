Российский рынок новых автобусов растет третий месяц подряд

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года объем рынка новых автобусов (без учета LCV) в России составил 1,2 тыс. экземпляров, что на 18% выше результата годичной давности. Как отмечают эксперты агентства, этот сегмент демонстрирует положительную динамику третий месяц подряд.

Лидером автобусного рынка традиционно является российский производитель ПАЗ, на долю которого в ноябре пришлось свыше половины от общего объема (57%). Так, автобусы Павловского автозавода в прошлом месяце разошлись тиражом в 676 единиц (-4%). На втором месте расположился ЛИАЗ с результатом 188 единиц (+88%), на третьем – НЕФАЗ (96 шт.; рост в 2,7 раза). Четвертую позицию рейтинга занял Volgabus (53 шт.; +10%), а замкнул пятерку лидеров белорусский МАЗ (48 шт.; рост в 6 раз).

Лидерами модельного рейтинга автобусного рынка тоже стали представители Павловского автозавода – высокопольные автобусы малого класса ПАЗ-3204 (297 шт.; +9%) и ПАЗ-3205 (267 шт.; +1%). Третью строчку занял ЛИАЗ-5292 с результатом в 144 экземпляра (рост в 3,7 раза). В пятерку лидеров также попали НЕФАЗ-5299 (96 шт.; рост в 2,7 раза) и ПАЗ-4234 (89 шт.; -1%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 11 месяцев 2018 года рынок новых автобусов в России тоже демонстрирует рост – за этот период его объем достиг 11,2 тыс. единиц, что на 11% выше, чем за январь – ноябрь прошлого года.