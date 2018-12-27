«Автотор» премирует сотрудников по итогам 2018 года

По решению акционеров компании всем сотрудникам «Автотор», проработавшим на предприятии больше года, будет выплачена премия за успешное выполнение годового плана по запускам новых моделей.

Как сообщает пресс-служба «Автотора», помимо традиционной 13-й зарплаты за выполнение годового плана, которая гарантирована коллективным договором между работодателем и сотрудниками, принято решение о выплате по итогам года дополнительной премии, приравненной к среднемесячной заработной плате: 40 тыс. рублей рабочим, 50 тыс. рублей – инженерно-техническим работникам и специалистам. Это уже вторая фиксированная выплата за год. Напомним, в июле 2018 года «Автотор» поощрил работников премией (по факту 14-я зарплата) в том же размере за достижение проектных показателей, включая соотношение показателей освоения мощностей и производительности труда. Общий объем средств, направляемых компанией на оплату труда работников за 2018 год, составит более 2,3 млрд рублей.

Решение о выплате премии, приравненной к 15-й зарплате, связано с успешным выполнением плана по запускам новых моделей автомобилей в 2018 году. Так, 19 декабря «Автотор» представил первые автомобили Hyundai HD35 и HD35 City, произведенные по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка), завершив выполнение годового плана по запускам новых моделей. Всего в течение года на калининградском заводе состоялся 31 запуск производства новых моделей. Из них три модели – по полному технологическому циклу.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ближайшее время «Автотор» готовится подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), который предполагает модернизацию действующих и создание новых мощностей по производству легковых и грузовых автомобилей со сваркой и окраской кузовов в целях повышения уровня локализации и добавленной стоимости продукции, производимой на территории РФ. На сегодняшний день предприятие производит шесть моделей автомобилей по полному циклу(сварка, окраска, сборка). На протяжении 2018 года были реализованы проекты по подготовке дополнительных мощностей для производства по полному циклу новых моделей, серийное производство которых начнется в 2019 году.

План работы «Автотора» на предстоящий период предполагает дальнейший рост объема продукции, произведенной по полному циклу и углубление технологии производства по всему модельному ряду, что обеспечит создание более 600 новых рабочих мест на предприятии.

По предварительным подсчетам «Автотор» по итогам года выплатит в государственную казну более 55 млрд рублей в виде налогов и сборов, что почти на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года. За счет дополнительных выплат завода «Автотор» коллективу налоговые поступления в бюджет Калининградской области увеличатся на несколько десятков миллионов рублей. Всего, с учетом дополнительных начислений, «Автотор» выплатит более 520 млн рублей в региональный бюджет по итогам года.

На сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 1,9 млн автомобилей. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.