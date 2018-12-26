 АВТОСТАТ | Mitsubishi объявила о повышении цен в России

Горячая новость

В России около 76 тысяч точек автосервиса
  • 26.12.18 - 11:15

    В России около 76 тысяч точек автосервиса
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Вы готовы встречать клиентов поколения Z?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 20 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Как автовладельцы оценивают лакокрасочное покрытие своих машин?
  • 25.12.18

    Как автовладельцы оценивают лакокрасочное покрытие своих машин?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Павел Бурлаченко (Российский экспортный центр)
  • 20.04.18

    «ForAuto-2018»: Павел Бурлаченко (Российский экспортный центр)
Все видео

26.12.18 Прочитали 1578 раз

Mitsubishi объявила о повышении цен в России

Mitsubishi объявила о повышении цен в России

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Компания «ММС Рус» объявила о пересмотре розничных цен на весь модельный ряд Mitsubishi с 1 января 2019 года в связи с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%. Повышение цен составит от 25 тысяч до 50 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля, сообщает пресс-служба японской марки. Подробный список моделей с обновленными ценами будет опубликован на официальном сайте компании 1 января 2019 года.

«Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС с 18% до 20%», – отметил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 39859 автомобилей, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в отчетный период выросли на 48% до 21995 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 8078 покупателей (рост в 2,2 раза). Третье место занял кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 3979 реализованных автомобилей, что в 8,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который появился в России только в апреле 2018 года, разошелся в количестве 2588 машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены mitsubishi

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Модель УАЗа в ноябре вернула себе лидерство на рынке пикапов

22 декабря 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в ноябре 2018 года

24 декабря 2018

Вся инфографика
Загрузка...