Mitsubishi объявила о повышении цен в России

Компания «ММС Рус» объявила о пересмотре розничных цен на весь модельный ряд Mitsubishi с 1 января 2019 года в связи с изменением ставки НДС в России с 18% до 20%. Повышение цен составит от 25 тысяч до 50 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации автомобиля, сообщает пресс-служба японской марки. Подробный список моделей с обновленными ценами будет опубликован на официальном сайте компании 1 января 2019 года.

«Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС с 18% до 20%», – отметил президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 39859 автомобилей, что в 1,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в отчетный период выросли на 48% до 21995 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановили свой выбор 8078 покупателей (рост в 2,2 раза). Третье место занял кроссовер Mitsubishi ASX с показателем 3979 реализованных автомобилей, что в 8,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который появился в России только в апреле 2018 года, разошелся в количестве 2588 машин.