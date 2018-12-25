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26.12.18 Прочитали 58 раз

FAW Besturn X40 появится в России весной 2019 года

FAW X40

Компания FAW начнет продажи в России нового компактного кроссовера Besturn X40 в апреле-мае 2019 года. Автомобиль будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 6-ступенчатой автоматической КПП последнего поколения производства японской компании Aisin. Цены на новый Besturn X40 будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа». В качестве основных конкурентов новой модели на российском рынке в компании рассматривают Changan CS35 и Chery Tiggo 3.

Уже в стандартной комплектации Besturn X40 будут присутствовать боковые подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски, задние датчики парковки, крепление детского кресла Isofix, система контроля давления в шинах, развлекательно-информационная система с 8 дюймовым сенсорным дисплеем и др.

Напомним, в настоящее время в России FAW представлен среднеразмерным кроссовером Besturn Х80 в трех комплектациях. По предварительным данным, продажи легковых автомобилей FAW в России в 2018 году составили 1,4 тыс. единиц, что более чем на 150% превышает показатели прошлого года. В 2019 году компания планирует увеличить реализацию до 2,2 тыс. машин, в том числе за счет вывода на российский рынок новой модели FAW Besturn X40.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили новинки faw

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