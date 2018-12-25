 АВТОСТАТ | В России около 76 тысяч точек автосервиса

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В России около 76 тысяч точек автосервиса

В России около 76 тысяч точек автосервиса

Рынок автосервиса в России

24.12.18

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Обслуживанием автомобилей в нашей стране занимается около 76 тысяч точек. Это количество было определено аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в результате исследования рынка автосервиса легковых автомобилей России.

Из регионов, вошедших в маркетинговый отчет «Рынок автосервиса России», в тройке лидеров по количеству участников рынка присутствуют Москва совместно с Московской областью – 11,2 тыс. точек сервиса, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 4,9 тыс., Краснодарский край – 3,2 тыс. На Новосибирскую и Свердловскую области приходится 2,9 тыс. и 2,8 тыс. сервисных точек соответственно. Наименьшее развитие бизнес по обслуживанию автомобилей получил в Мордовии, где на регион насчитывается чуть более 200 автосервисных точек. Немногим лучше ситуация в Новгородской и Псковской областях (261 и 265 точек).

По структуре все автосервисные точки 69 регионов, разделенные на три основных категории, представляют следующую картину: официальные дилеры по численности составляют 5%; на независимые СТО приходится 38%; узкоспециализированные точки, предоставляющие в основном не более 2 – 3 видов услуг, занимают долю в 57%. В силу местных особенностей в каждом регионе указанные соотношения различны.

Примечание: сбор информации об участниках рынка осуществлялся в течение 2018 года из открытых источников. Проведена оценка полноты информации по каждому из 85 регионов России. Отобрано 69 регионов, где сосредоточено около 97% российского парка легковых автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автосервис россия

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