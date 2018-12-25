Мировой авторынок в ноябре снизился на 7,3% до 7 млн 916 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 91 млн 200 тыс. машин. По итогам 11 месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире осталась на прошлогоднем уровне и составила 86 млн 592 тыс. единиц (+0,1%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в ноябре было реализовано 2 млн 532 тыс. машин (-13,9%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 381 тыс. машин (-1%).

Автомобильные рынки стран Западной Европы продолжили падение – в ноябре на 7,3% до 1 млн 214 тыс. машин. Отрицательная динамика обусловлена вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе, что продолжает оказывать влияние на рыночный спрос. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 377,5 тыс. единиц – на 6,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в ноябре вернулся к двухзначному росту, а вот продажи новых машин в Турции продолжили падение.

В Южной Америке местные дилеры продали 259,4 тыс. автомобилей, что на 2,9% меньше, чем в ноябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (436,6 тыс. шт., +8,6%), Корею (159,3 тыс. шт., -0,6%) и Канаду (147,2 тыс. шт., -7,5%).