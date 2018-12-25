«Группа ГАЗ» поставит в Нижегородскую область около 170 школьных автобусов

«Группа ГАЗ» поставит в 2019 году партию школьных автобусов учреждениям образования Нижегородской области. На дороги региона выйдут 92 автобуса ПАЗ и 76 «ГАЗелей Next». Школьные автобусы «Группы ГАЗ» предназначены для перевозки детей как в крупных городах с интенсивным пассажиропотоком, так и в небольших районных центрах страны. Модели автобусов производятся в полном соответствии с Техническим регламентом таможенного союза № 018/2011 по безопасности колесных транспортных средств, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Школьный автобус «ГАЗель Next» рассчитан на перевозку 15 детей и одного сопровождающего. Все детские сиденья оборудованы четырехточечными инерционными ремнями безопасности. Максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч. Специальные устройства препятствуют случайному открытию дверей и блокируют двигатель при открытой двери. В салоне установлены полки для ручной клади. Рядом с каждым рядом сидений установлена кнопка вызова водителя. Для облегчения доступа в автомобиль в конструкции введена дополнительная выдвижная подножка. Дополнительная тепло-шумоизоляция и два отопителя обеспечивают комфортабельную температуру в салоне даже в самое холодное время года.

Автобусы ПАЗ рассчитаны на 21-32 посадочных мест для детей, и одного – двух сопровождающих, в зависимости от модели. В салоне каждой машины размещены кнопки экстренной связи с водителем. Также в машинах установлены багажные полки для ранцев, рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей установками, а дополнительная ступенька поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам. Специальные устройства препятствуют движению, если двери открыты, скорость движения ограничена до 60 км/ч. Автобусы оснащаются электроподогревом зеркал заднего обзора и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.

«В 2018 году парк школьных автобусов пополнился на 168 единиц, что позволяет нам практически закрыть вопрос с подвозом к школам детей, вне зависимости от места их проживания», – заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.