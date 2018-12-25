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Volkswagen в 2018 году выпустил рекордное количество автомобилей в России

Skoda Kodiaq conveyor

Компания Volkswagen Group Rus по итогам 2018 года выпустила в России 200 тыс. автомобилей, что на 19,4% выше показателя годичной давности. Таким образом, годовой объем производства Volkswagen Group Rus в 2018 году стал рекордным с момента запуска локальной сборки. При этом с конвейера завода в Калуге сошло 143,5 тыс. автомобилей – на 21,1% больше, чем в 2017 году. Кроме того, на мощностях компании в Нижнем Новгороде производство автомобилей Volkswagen и Skoda составило 56,5 тыс. машин (+15,3%), сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus. На заводе по производству двигателей в Калуге за 2018 год было собрано 161 тыс. двигателей, что на 56,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как отмечается, достижение производственного рекорда в 2018 году стало возможным благодаря растущему спросу на российском рынке и высокому уровню эффективности локальной сборки, что подтверждается наградой Transformer of the Year, полученной калужским заводом за лучшие показатели эффективности среди заводов марки Volkswagen в мире. Экспорт автомобилей и двигателей также повлиял на загрузку производственных мощностей: общий объем экспорта Volkswagen Group Rus в страны Европы и СНГ достиг 20 тыс. автомобилей. В 2018 году 44 тыс. бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211 было поставлено на различные производственные площадки по всему миру, в том числе на заводы в Испании и Чехии.

«Достижение отметки в 200 тыс. произведенных за год автомобилей – важный показатель для Volkswagen Group Rus, отражающий высокую популярность автомобилей наших марок у клиентов и эффективность организации локальной сборки. Превышение мощности завода по производству двигателей, четверть продукции которого в 2018 году ушла за рубеж, доказывает, что российское производство может быть востребовано и конкурентоспособно во всем мире», – отметил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Напомним, на территории завода Volkswagen Group Rus находится автомобильное производство и завод по производству двигателей. Автомобильный завод выпускает три модели: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Моторный завод в Калуге производит бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA211 в двух вариантах – мощностью 90 л.с. и 110 л.с. На заводе в Нижнем Новгороде производятся модели Skoda Octavia и Kodiaq.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen Group Rus запустила производство кроссовера Skoda Kodiaq на мощностях в Нижнем Новгороде в феврале 2018 года. Инвестиции в проект составили 87,5 млн евро и были направлены на подготовку производственной площадки и закупку нового оборудования, а также в проверку качества.

Добавим также, что традиционный корпоративный отпуск пройдет на калужском заводе с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, на производственной площадке в Нижнем Новгороде – с 9 по 25 января 2019 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство volkswagen skoda

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