 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Москве

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ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Москве

Возглавляет этот рейтинг по-прежнему Ford Focus

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем столичного рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2018 года составил 262,3 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем год назад.

Лидером рынка подержанных иномарок в Москве стал Ford Focus, обладателями которого за отчетный период стали 8,5 тыс. человек (-8,5%). Вторую строку этого рейтинга занял Hyundai Solaris, перепродажи которого тоже упали на 8,5% и составили 7,7 тыс. экземпляров. Замкнул тройку лидеров KIA Rio, объем вторичного рынка которого за период с января по ноябрь составил 5,7 тыс. автомобилей (+19%). На четвертой позиции рейтинга расположилась Skoda Octavia (5,7 тыс. шт.; +6%), на пятой – Toyota Camry (4,4 тыс. шт.; +4%).

Кроме них, в ТОП-10 московского рынка иномарок с пробегом за 11 месяцев нынешнего года попали: Opel Astra (3,8 тыс. шт.; -12%), Volkswagen Polo (3,8 тыс. шт.; +1%), Mercedes E-Class (3,6 тыс. шт.; -2%), KIA Ceed (3,4 тыс. шт.; -9%) и Volkswagen Passat (3,4 тыс. шт.; -13%).

, источник: www.autostat.ru

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