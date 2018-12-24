Lexus отзывает в России около 400 автомобилей LS 500

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 390 автомобилей Lexus LS 500, произведенных с 9 января по 3 сентября 2018 года. Причина отзыва: в автомобилях, оборудованных двигателем внутреннего сгорания V6 c двойным турбонадувом и системой Start Stop, которая для снижения расхода топлива и выбросов в атмосферу автоматически останавливает и перезапускает двигатель, когда он неподвижен (например, при остановке на светофоре), из-за особенностей установленного программного обеспечения блока управления двигателем существует вероятность некорректного вычисления объема входящего в двигатель воздуха при перезапуске двигателя. Это может привести к остановке двигателя во время начала движения автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей Lexus LS 500, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнено перепрограммирование блока управления двигателем. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.