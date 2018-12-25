Genesis в ноябре увеличил продажи в России на 54%

Российские дилеры Genesis в ноябре реализовали 179 автомобилей, что на 54% больше по сравнению с прошлом годом. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи автомобилей Genesis в России выросли на 76% и составили 1626 единиц.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в ноябре 2016 года. С марта прошлого года у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, а в апреле 2018-го бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда.

Как сообщалось ранее, в ноябре калининградский завод «Автотор» начал производство спортивного седана Genesis G70. А в первой половине 2019 года на российском рынке появится обновленный представительский седан Genesis G90.