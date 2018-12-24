В России могут увеличить лимит скорости движения по автодорогам

За последнюю неделю в автомобильный мир вброшены две новости, которые активно муссируются водителями и вызывают дискуссии экспертов разного уровня. Обе новости касаются скорости вождения. В первой, как рассказала «Российская газета», речь идет о том, что правительственная комиссия дала поручение МВД проработать вопрос по введению ответственности за превышение скорости более чем на 10 км/ч.

Напомним, что на данный момент в Кодексе об административных правонарушениях нет ответственности за превышение скорости менее чем на 20 км/ч. А выступивший вчера глава ГИБДД Михаил Черников в интервью на радио «Милицейская волна» призвал увеличить штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч. Уже определено, что до 1 марта 2019 года МВД и Минтранс должны внести свои предложения по введению штрафов за превышение скорости на 10 - 20 км/ч.

Вторая новость, напротив, касается планов увеличить разрешенную скорость. Речь идет, конечно, не о городском режиме езды, а об отдельных участках федеральных дорог, где хотят изменить максимально допустимую скорость проезда с 90 до 110 км/ч. Как стало известно корреспондентам «Известий», на данный момент обсуждаются участки трасс в Псковской области (на 419–616-м км трассы М-9 «Балтия», 178–542-м км Р-23, 105–141-м км Р-56, 4–59-м км А-212) и Пермском крае (на 33–47-м км трассы Р-242).

Кроме того, в стадии обсуждения находится повышение лимита до 130 км/ч на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Также пропускная способность может быть увеличена на участках дорог Р-22 «Каспий», А-289 Краснодар–Керчь, Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск.

Между тем все эти предлагаемые изменения, если их примут, должны как-то уложиться в нормативы, заявленные Национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартует в 2019 году. Его основная цель: к 2024 году снизить в два раза количество очагов ДТП на дорогах, а число погибших в авариях - до четырех человек на сто тысяч населения.

Соответственно, увеличивая скоростной режим, для соблюдения требований безопасности, на разрешенных участках необходимо разделить транспортные и пешеходные потоки, добавить искусственное электроосвещение, барьерное ограждение по оси проезжей части, противоослепляющие экраны. При грамотном обустройстве таких участков количество ДТП, несмотря на высокую скорость транспортных средств, не растет, считают одни эксперты. Однако другие эксперты уверены, что на рост аварийности больше влияет наличие «рваных» кусков на дорогах, когда водителю в пути приходится постоянно перестраивать свой скоростной режим, подстраиваясь под знаки, светофоры, большие радиусы изгибов и пересечения с другими дорогами.

Для справки: По данным Росавтодора, сейчас на шести федеральных трассах действует 20 участков с лимитом в 110 км/ч.