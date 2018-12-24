 АВТОСТАТ | КАМАЗ ожидает 10%-ного падения продаж в 2019 году

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КАМАЗ ожидает 10%-ного падения продаж в 2019 году

КАМАЗ ожидает 10%-ного падения продаж в 2019 году

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На состоявшемся недавно совете директоров КАМАЗа был принят бизнес-план компании на 2019 год.  В соответствии с документом в следующем году КАМАЗ должен реализовать 39 тыс. автомобилей, из них 33 тыс. автомобилей будут поставлены на российский рынок, 6 тыс. – на рынки зарубежных стран. Доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей России достигнет 45%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Бизнес-планом в 2019 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму до 15 млрд рублей. Чистая прибыль должна достигнуть 500 млн рублей при выручке в 197 млрд рублей.

Напомним, согласно бизнес-плану на 2018 год, КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост на 13% к прошлому году, в результате чего по итогам 2018 года ожидается получение прибыли в размере 1,6 млрд рублей (по МСФО). Таким образом, продажи грузовых автомобилей «КАМАЗ» в будущем году могут снизиться порядка на 10%.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, в 2019 году планируется начать серийное производство автомобилей «КАМАЗ» поколения К5 и организовать серийный выпуск грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе. Также усилия будут направлены на тестовую эксплуатацию роботизированных транспортных средств с автономным и дистанционным управлением и разработку электробуса поколения «2+».

Добавим также, что в связи с переходом на другую работу Эльдара Шавалиева советом директоров КАМАЗа было принято решение прекратить его полномочия в качестве руководителя подразделения КАМАЗа, осуществляющего внутренний аудит. Исполняющим обязанности на эту должность назначен Ильдар Закиев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в связи с выполнением текущего производственного плана 24 декабря основное производство КАМАЗа завершило работу и возобновит ее 23 января – после корпоративного отпуска. В этот период в штатном режиме будут работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, подразделения, занимающиеся продажей автотехники.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили производство продажи прогнозы камаз

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