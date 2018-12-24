Hyundai заключила специнвестконтракт с правительством Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга и компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сегодня подписали специальный инвестиционный контракт. Предметом договора является модернизация производства, обновление модельного ряда и создание центра исследований и разработок, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Третьей стороной контракта выступил Минпромторг от имени правительства Российской Федерации.

Контракт предусматривает проектирование и строительство собственного научно-исследовательского центра. Объем инвестиций до 2027 года составит 16,6 млрд рублей. Кроме того, дополнительные средства будут вложены компаниями, входящими в Hyundai Motor Group. Совместные инвестиции обеспечат существенное увеличение уровня локализации за счет организации производства двигателей и коробок переключения передач.

В рамках исполнения обязательств по контракту завод планирует увеличить объемы экспорта выпускаемой продукции. По итогам 2018 года объем экспорта завода составил 11,5 тыс. автомобилей из более чем 230 тыс. выпущенных.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является вторым крупнейшим автопроизводителем в России. За 8 лет работы завод выпустил более 1 млн 700 тыс. автомобилей. На данный момент общие инвестиции в предприятие превысили 1 млрд долларов. Предприятие является крупнейшим налогоплательщиком Санкт-Петербурга. По итогам 2017 года в городской бюджет было перечислено более 2 млрд рублей налогов.