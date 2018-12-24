Доля иномарок российской сборки в ноябре достигла 64%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года на долю иномарок, произведенных в нашей стране, пришлось 63,7% от общего объема российского рынка новых легковых машин. Как отмечают эксперты агентства, достигнутый результат оказывается выше, чем в целом по нынешнему году (60%).

В рейтинге предпочтений таких автомобилей среди россиян лидирует продукция корейских марок, доля которых в прошлом месяце составила 24,5%. Иными словами, каждый четвертый купленный в ноябре автомобиль – «кореец», собранный в РФ. Второе место здесь занимают машины японских брендов (13,4%), а замыкают тройку лидеров русифицированные «французы» (8,7%).

Кроме них, жители нашей страны в последний месяц осени покупали автомобили локальной сборки немецких (7,1%), чешских (5,3%), американских (3,9%) и китайских (0,8%) брендов.