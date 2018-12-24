Британский авторынок в ноябре снизился на 3% и составил 158639 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжает оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие два месяца. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 223 тыс. 058 единиц (-6,9%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в ноябре стал Volkswagen, реализовавший 15772 автомобиля (+12,8%). Второе место занял Ford, продажи которого составили 14666 машин (-19%). Третий результат показал BMW – 12821 проданный автомобиль (+0,3%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (11560 шт., +11,8%) и Mercedes-Benz (11391 шт., -5,6%).