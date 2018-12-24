 АВТОСТАТ | Британский авторынок в ноябре снизился на 3%

Горячая новость

Российский рынок новых электрокаров в ноябре перестал расти
  • 24.12.18 - 13:06

    Российский рынок новых электрокаров в ноябре перестал расти
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 20 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей сегмента SUV в ноябре 2018 года
  • 24.12.18

    ТОП-10 моделей сегмента SUV в ноябре 2018 года
Все публикации

Видео

Выступление Елены Князевой и Михаила Лозгачёва (Яндекс)
  • 09.06.17

    Выступление Елены Князевой и Михаила Лозгачёва (Яндекс)
Все видео

25.12.18 Прочитали 99 раз

Британский авторынок в ноябре снизился на 3%

Британский авторынок в ноябре снизился на 3%

Импорт транспортных средств в Россию

31.10.18

MS Excel

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Британский авторынок в ноябре снизился на 3% и составил 158639 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжает оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие два месяца. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 2 млн 223 тыс. 058 единиц (-6,9%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в ноябре стал Volkswagen, реализовавший 15772 автомобиля (+12,8%). Второе место занял Ford, продажи которого составили 14666 машин (-19%). Третий результат показал BMW – 12821 проданный автомобиль (+0,3%). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (11560 шт., +11,8%) и Mercedes-Benz (11391 шт., -5,6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы автомобильные рынки великобритания

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Авторынок Германии в ноябре снизился на 10%

вчера, 08:42

Все новости

Статьи на тему

Европейский автопром дымится от возмущения («Коммерсант»)

20 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Региональная и модельная структуры европейского авторынка

26 ноября 2018

Вся инфографика