Hyundai отзывает в России более 550 кроссоверов Santa Fe

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг» объявила об отзыве 557 кроссоверов Hyundai Santa Fe, реализованных с 1 сентября 2018 года по настоящее время. Причиной отзыва автомобилей Hyundai Santa Fe в комплектации с панорамной крышей является возможное повреждение материала подушки безопасности при ее раскрытии, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Хендэ Мотор Мануфактуринг» проинформируют владельцев автомобилей Hyundai, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, продажи кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения стартовали в России в августе 2018 года. Модель оснащается несколькими вариантами двигателей: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с в сочетании с новой 8-ступенчатой «классической» АКПП. Все автомобили комплектуются системой управления полным приводом HTRAC. Новое поколение Santa Fe представлено в четырех комплектациях – Family, Lifestyle, Premier, High-Tech – по цене от 1 млн 999 тыс. рублей.

Внешний облик нового Santa Fe отличают мощная передняя часть с крупной каскадной решеткой радиатора и передним освещением с раздельными дневными ходовыми и головными огнями. Интерьер автомобиля получил новую приборную панель, улучшенные материалы отделки салона и увеличенное пространство для пассажиров и водителя. Опционально доступна версия с семиместным салоном. Для российских клиентов также будут доступны такие опции, как система распознавания задних пассажиров и система безопасного выхода.

Напомним, Hyundai Santa Fe стал первой моделью SUV-линейки бренда. Мировая премьера кроссовера четвертого поколения состоялась в феврале 2018 года, а первое появление на публике – в марте на автосалоне в Женеве. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года продажи Hyundai Santa Fe на российском рынке составили 6802 автомобиля.