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Hyundai в 2018 году увеличит продажи в России на 13%

Hyundai в 2018 году увеличит продажи в России на 13%

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Компания «Хендэ Мотор СНГ» по итогам 2018 года планирует реализовать порядка 180 тыс. автомобилей, что на 13,3% больше по сравнению с прошлым годом. При этом продажи в сегменте SUV ожидаются на уровне 98052 автомобилей, что составит 55% в общем объеме реализации марки. Доля концерна Hyundai на российском автомобильном рынке составляет 10%, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как отмечается, 2018 год стал для компании годом реализации Hyundai как марки – лидера в сегменте SUV. Летом 2018 года Hyundai представила на российском рынке две ключевых новинки – обновленный Tucson и четвертое поколение флагманского кроссовера Santa Fe. Кроме того, летом 2018 года на российский рынок вышел обновленный микроавтобус Hyundai H1.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», в первом квартале 2019 года в России начнутся продажи обновленного седана Hyundai Elantra. Кроме того, в первой половине будущего года на российском рынке появятся хэтчбек Hyundai i30 N и обновленный представительский седан Hyundai G90, а во втором полугодии до нашей страны доберется новое поколение Hyundai Sonata. О других новинках будет сообщено дополнительно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи прогнозы hyundai

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