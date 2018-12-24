Российский рынок новых электрокаров в ноябре перестал расти

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года объем рынка новых электромобилей в нашей стране составил 10 единиц, что в точности соответствует результату годичной давности.

Из этого объема 9 экземпляров пришлось на Nissan Leaf, еще 1 – это кроссовер Tesla Model X. Половина всех электрокаров в прошлом месяце была продана в Приморском крае (5 шт.), а оставшаяся – в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Новосибирской и Калужской областях (по 1 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в целом за 11 месяцев нынешнего года рынок новых электромобилей в России показывает положительную динамику – за этот период было реализовано 122 новых электрокара, что на 49% больше, чем в январе – ноябре 2017-го.