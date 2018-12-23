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АВТОВАЗ до 2026 года планирует выпустить 8 новых моделей LADA и 9 фейслифтов

Lada 4x4 Vision

АВТОВАЗ в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор инженеров: около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов приняты в Инжиниринговый центр, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Напомним, в настоящее время бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют 5 модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4.

Что касается новинок уходящего года, в июне 2018 года стартовали продажи седана LADA Vesta Cross, получившего дорожный просвет кроссовера (203 мм). В августе 2018 года в продажу вышло новое семейство LADA Granta – седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. А в ноябре стартовали продажи LADA XRAY Cross: дорожный просвет машины достиг рекордных для LADA 215 мм, внедрена интеллектуальная система LADA Ride Select, позволяющая выбрать режимы движения для различных дорожных условий.

Кроме того, на Московском международном автосалоне АВТОВАЗ представил четыре новые модели и показала развитие дизайн-концепции марки LADA. Так, концепт-кар LADA 4х4 Vision продемонстрировал видение развития фирменной ДНК стиля.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз новинки

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