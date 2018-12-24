Петербургский завод Toyota уходит на зимние каникулы

Петербургский завод Toyota в понедельник останавливает производство на время коллективного отпуска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе предприятия.

"Это плановый коллективный отпуск для работ по ремонту здания и оборудования, а также по установке нового оборудования. Завод будет работать в обычном режиме с 9 января 2019 года", - отметил представитель предприятия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2018 года на предприятии Toyota в Санкт-Петербурге стартовало производство бизнес-седана Toyota Camry восьмого поколения. Для производства новой Camry на глобальной архитектуре TNGA завод провел серьезное переоборудование. Инвестиции в модернизацию производственной линии для проекта составили 3,9 млрд рублей. Суммарный объем инвестиций в предприятие достиг почти 27,5 млрд рублей, на предприятии работает 2400 сотрудников. В настоящее время петербургский завод Toyota выпускает бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.