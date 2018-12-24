Битопливный LADA Largus поступит в продажу в 2019 году

АВТОВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на универсал и фургон LADA Largus CNG. Битопливный Largus способен работать на бензине и сжатом природном газе (метане). В качестве силового агрегата был выбран 1,6-литровый вазовский двигатель с индексом ВАЗ-21129 CNG. На бензине мотор развивает 106 л.с., а вот на метане мощность снижается до 94 л.с., пишет "Российская газета".

На данный момент работа над метановым Largus завершена. В октябре было собрано около 10 предсерийных образцов, которые прошли различные испытания, в том числе и краш-тесты. Продажи двухтопливной LADA Largus должны стартовать в следующем году.

LADA Largus CNG является результатом сотрудничества АВТОВАЗа и Группы компаний "АТС". Летом 2017 года "АТС" организовала выпуск первого в России серийного легкового автомобиля с приставкой CNG - LADA Vesta. В марте текущего года была собрана юбилейная 1000-ая Lada Vesta CNG, а уже в сентябре был выпущен 2-тысячный экземпляр. Цены на метановую Vesta начинаются с отметки 634,9 тыс. рублей, а за максимальную комплектацию придется отдать 753,9 тыс. рублей.

Собирать LADA Largus CNG будут также на производственных мощностях ГК "АТС" тольяттинского технопарка "Жигулевская долина". Кроме того, сразу после выхода на рынок метановой LADA Largus компания будет готова к производству LADA Granta CNG.