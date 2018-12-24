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Японский производитель Hi-Lex увеличит мощности по выпуску автокомпонентов в ОЭЗ «Тольятти»

Японский производитель Hi-Lex увеличит мощности по выпуску автокомпонентов в ОЭЗ «Тольятти»

Производители автомобильных компонентов в России. Легковые автомобили

12.11.18

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Экспертный совет особой экономической зоны «Тольятти» рассмотрел заявку действующего резидента ОЭЗ «Тольятти» – ООО «Хай-Лекс Рус», который вышел с инициативой изменить условия соглашения. Компания, производящая автокомпоненты, намерена нарастить производственную мощность с 5,8 млн штук до 7,5 млн штук готовой продукции в год, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти».

Напомним, ООО «Хай-Лекс Рус», дочерняя компания Hi-Lex Corporation, в декабре 2012 года стала резидентом ОЭЗ «Тольятти», где заняла земельный участок площадью 4 га. Строительство предприятия началось в 2014 году, а запуск производства состоялся в 2015 году. Инвестиции в проект составили более 1,3 млрд рублей.

Предприятие «Хай-Лекс Рус» производит тросы для системы переключения передач автомобиля, тросы открывания замка капота и лючка бензобака. В 2017 году объем производства вырос на 45% и номенклатура расширилась на 30%. Технология производства продукции включает в себя уникальные методы разработки и моделирования, модификацию товара в соответствии с требованиями потребителей, тестирование и автоматизацию производственных циклов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты производство поставщики

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