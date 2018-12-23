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Сербский производитель Gomma Line откроет производство автокомпонентов в ОЭЗ «Тольятти»

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Производители автомобильных компонентов в России. Легковые автомобили

12.11.18

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Экспертный совет особой экономической зоны «Тольятти» одобрил заявку потенциального резидента ОЭЗ – российской компании ООО «Гумма лайн» с иностранным капиталом, которая намерена разместить на инвестиционной площадке новое предприятие.

ООО «Гумма лайн» входит в группу компаний GOMMA Line, основанную в Сербии в 2007 году. Сегодня она имеет производственные площадки в г. Крагуевац (Сербия) и г. Тольятти (Россия), а также склад продукции в  Нижнем Новгороде и инженерно-логистический офис в Москве, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти».

В рамках проекта, представленного на экспертном совете, планируется организовать в ОЭЗ производство резинотехнических изделий, тормозных шлангов и сборочных узлов для автомобильной промышленности. Объем инвестиций в проект составит более 120 млн рублей. При этом будет создано не менее 50 рабочих мест. Завод займет земельный участок площадью 1,27 га. К 2028 году ООО «Гумма лайн» рассчитывает занять 10% российского рынка.

В рамках программы по локализации производств автокомпонентов для автосборочных предприятий ООО «Гумма лайн» разместит завод  в непосредственной близости от АВТОВАЗа. Сегодня компания уже является поставщиком первого уровня для альянса АВТОВАЗ-Renault-Nissan, а кроме того, поставщиком второго уровня, в том числе для действующих резидентов ОЭЗ – японских предприятий ООО «Хай-Лекс Рec» и ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рec». Как отмечается, локализация на одной площадке позволит данным компаниям работать в технологической кооперации, что даст максимальную экономию для самих производств и существенный эффект для развития автопромышленности в целом.

Между тем, продукция ООО «Гумма лайн» применяется не только в автомобилестроении, но и в вагоностроении, нефтегазовой отрасли, а также при производстве бытовой и сельскохозяйственной техники.

Как заявил генеральный директор ООО «Гумма лайн»  Сречкович Срджан, ОЭЗ «Тольятти» предлагает исключительные условия для развития автокомпонентного производства: близкое расположение к крупнейшему автопроизводителю, налоговые и таможенные преференции, а также административная поддержка правительства Самарской области поспособствуют дальнейшей локализации нашей компании GOMMA Line в России.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство автомобильные компоненты поставщики инвестиции

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