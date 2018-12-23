 АВТОСТАТ | KIA в ноябре увеличила корпоративные продажи на 36%

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KIA в ноябре увеличила корпоративные продажи на 36%

KIA в ноябре увеличила корпоративные продажи на 36%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

20.11.18

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Корпоративные продажи KIA в ноябре выросли на 36% и составили 2879 автомобилей. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 14% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За одиннадцать месяцев 2018 года корпоративным клиентам было реализовано 27107 машин, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры KIA реализовали 21011 автомобилей (+31%). Таким образом, это стало новым абсолютным рекордом по продажам за месяц за все время деятельности компании в России. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года в России было продано 209503 автомобиля KIA, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,9%, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: корпоративные продажи продажи kia

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