KIA раскрыла новые подробности о дизайне внедорожника Telluride

Компания KIA представила видеоролик, в котором раскрыла новые подробности о дизайне премиального внедорожника Telluride. Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, он станет первым в истории марки полноразмерным внедорожником премиального уровня.

Сотрудники калифорнийского дизайн-центра KIA постарались сделать так, чтобы Telluride получился «большим, дерзким и угловатым». Они поставили перед собой задачу воплотить лучшие характерные черты внешности внедорожников «старой школы» в облике роскошного автомобиля.

Как отметил шеф-дизайнер KIA Design Center America Том Кернс, в процессе работы он использовал некоторые приемы, схожие с теми, что применяются в архитектуре. «Мы хотели, чтобы этот автомобиль обладал внешностью настоящего внедорожника, создавал ощущение основательности, устойчивости, отличной проходимости. Но при этом он, безусловно, должен был выглядеть премиально, демонстрировать высочайшее качество и изысканность», - подчеркнул г-н Кернс.

Также сообщается, что «архитектурная» проработка деталей позволила добиться в облике Telluride принадлежности к марке KIA. Такие элементы, как очертания основных фар, или оригинальные L-образные задние фонари – делают этот роскошный внедорожник мгновенно узнаваемым и запоминающимся. При этом очертания решетки радиатора, форма лобового стекла и характерная «напряженность» боковых панелей – перекликаются с самыми современными решениями в дизайне новейших моделей KIA.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», официальная премьера нового внедорожника KIA Telluride состоится на Детройтском автосалоне в январе 2019 года. После этого автомобиль должен поступить в продажу на рынке США. При этом в российском офисе KIA не исключают появления модели Telluride и на рынке нашей страны, но отмечают, что говорить об этом на данный момент еще очень рано.