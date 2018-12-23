КАМАЗ выполнил производственный план и уходит в отпуск

Основное производство КАМАЗа завершит работу 24 декабря и возобновит ее 23 января - после корпоративного отпуска, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

"В связи с выполнением текущего производственного плана последним рабочим днем в этом году будет 24 декабря. Первоначально в декабре планировалось ввести большее количество нерабочих дней. Однако благодаря привлечению дополнительных заказов, принято решение сделать нерабочими только последние 5 дней", - сказал Олег Афанасьев.

По его словам, в оставшиеся дни последней недели будет работать часть персонала, которая будет производить ремонтные, технические работы как на действующем, так и новом оборудовании, поступающем на КАМАЗ в рамках "большой инвестиционной программы компании".

"Остаются работать подразделения, выпускающие продукцию диверсификации, запасные части и ряд другой продукции", - отметил представитель КАМАЗа, добавив, что нерабочими эти дни станут в основном для офисного и вспомогательного персонала.

После новогодних каникул, которые установлены законодательством РФ до 8 января, сотрудники уйдут в традиционный двухнедельный корпоративный отпуск. В этот период в штатном режиме будут работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, подразделения, занимающиеся продажей автотехники. Они отдыхают по специально разработанному графику отпусков, пишет агентство "Финмаркет".

Напомним, в ноябре КАМАЗ ввел один день простоя на производстве, еще два дня - для неосновного персонала. Изменения в графике работы были произведены "в связи со снижением заказа на грузовые автомобили в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени".

Как сообщалось ранее, по итогам января-октября 2018 года КАМАЗ выпустил 30047 грузовиков и машинокомплектов, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в октябре объем производства составил 4221 единиц (-4,5%).

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин говорил, что компания намерена выполнить бизнес-план на 2018 год, однако видит сложности во втором полугодии в связи с падением спроса. Бизнес-план на 2018 год предполагает реализацию 43,1 тыс. автомобилей, из них 37 тыс. - в России, 6,1 тыс. - на рынках зарубежных стран.