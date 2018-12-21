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Открылся первый в России дилерский центр Mitsubishi, оформленный в новом глобальном дизайне

Открылся первый в России дилерский центр Mitsubishi, оформленный в новом глобальном дизайне

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Компания «ММС Рус» открыла в Москве дилерский центр Mitsubishi Motors, оформленный в соответствии с новым глобальным дизайном, объявленным еще весной этого года. Дилерский центр Рольф Юг первым в России прошел комплексное переоснащение в соответствии с новыми мировыми стандартами бренда.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», дилерский центр Рольф Юг имеет общую площадь более 2200 кв.м, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум площадью 560 кв.м позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, L200, Pajero и новый Eclipse Cross.

Современный дилерский центр, выполненный по стандартам Mitsubishi Motors, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтном цехе площадью 1208 кв.м работают десять постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост шиномонтажа. Также дилерский центр располагает постами диалоговой приемки и мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 80 автомобилей в день. Для удобства клиентов сервисный центр Рольф Юг работает в круглосуточном режиме.

«Бренд является наиболее ценным активом для бизнеса. Для повышения узнаваемости и в соответствии с нашей продуктовой стратегией была создана новая концепция бренда “Drive your Ambition” для коммуникации на глобальном уровне и внедрения единой идентификации бренда  во всех точках взаимодействия с клиентом, включая дилерские центры», – рассказал президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

Напомним, компания «Рольф» стояла у истоков запуска продаж автомобилей Mitsubishi в России, и дилерский центр Рольф Юг на протяжении многих лет является лидером по продажам новых автомобилей японского бренда в стране. По словам генерального директора компании «Рольф» Светланы Виноградовой, в этом году Рольф Юг уже передал покупателям свыше 2 тысяч новых автомобилей Mitsubishi, добившись роста продаж более чем на 60%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры mitsubishi

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