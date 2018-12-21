Модель УАЗа в ноябре вернула себе лидерство на рынке пикапов

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года в России было реализовано 1,3 тыс. новых пикапов, что на 8,1% ниже результата годичной давности.

Лидером продаж в этом сегменте стал УАЗ «Пикап», который в прошлом месяце разошелся тиражом в 452 экземпляра – на 27,6% меньше, чем в ноябре 2017-го. Таким образом, эта модель вернула себе звание самого продаваемого пикапа в нашей стране. А вот на второе место в этом рейтинге опустился Toyota Hilux (364 шт.; -0,8%), который лидировал в октябре. В тройку лучших на российском рынке новых пикапов вошел также Mitsubishi L200 (327 шт.; +10,1%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в течение года отечественная модель уступала пьедестал почета «японцам» всего лишь трижды. Так, в июле лидером на рынке пикапов стал Mitsubishi L200, а в мае и октябре – Toyota Hilux. В целом же по объемам реализации за 11 месяцев нынешнего года УАЗ «Пикап» идет со значительным отрывом от конкурентов. Его показатель за этот период составил 3,4 тыс. экземпляров, в то время как у Toyota Hilux он равен 2,8 тыс. шт., у Mitsubishi L200 – 2,7 тыс. шт.

Подробная информация о самых продаваемых моделях в других сегментах российского рынка содержится в специально подготовленной инфографике.