Крупная партия грузовиков MAN TGS передана компании «Лента»

Компания «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, получила 76 седельных тягачей MAN TGS, благодаря чему заменила 36 старых единиц техники и увеличила свой автопарк на 40 новых грузовых автомобилей.

Автопарк российского ритейлера «Лента» насчитывает 330 единиц техники и используется для перевозки грузов в гипермаркеты и супермаркеты сети магазинов «Лента» во всех регионах России. Сервисное и техническое обслуживание грузовых автомобилей осуществляется в официальных дилерских центрах MAN по всей стране, сообщает пресс-служба MAN Truck & Bus Россия.

Все 76 седельных тягачей MAN TGS 18.400 оснащены двигателями MAN D2066 мощностью 400 л.с. и коробкой передач MAN TipMatic, а также ксеноновыми фарами и системой контроля давления в шинах TPM (Tyre Pressure Management). Все автомобили оснащены такими системами безопасности как ABS (антиблокировочная), ASR (проивобуксовочная) и ESP (электронная система устойчивости).

В дополнение к комфорту и экономичности представители компании «Лента» уделили особое внимание безопасности. Пять автомобилей из новой партии дополнительно оснащены электронными ассистирующими системами. Так, ACC (Аdaptive Cruise Control) адаптивный круиз-контроль поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля и регулирует скорость, реагируя на ее изменения у следующего впереди транспортного средства. На этих же пяти автомобилях установлена cистема слежения за дорожной разметкой LGS (Lane Guard System) и система экстренного торможения второго поколения EBA (Emergency Brake Assist). Система LGS информирует водителя звуковым сигналом о пересечении линии разметки, а EBA инициирует экстренное торможение в критических ситуациях.

Как отмечает коммерческий директор MAN Truck & Bus Россия Павел Селев, благодаря богатому и обеспечивающему безопасность оснащению электронными системами техника MAN будет эффективна в перевозках по дорогам не только центральных регионов России, но и на Урале, и в Сибири.

Напомним, с 2011 года MAN является партнером сети гипермаркетов «Лента» в сфере коммерческого транспорта, когда состоялась первая поставка 15 грузовых автомобилей MAN TGS. Сегодня автопарк компании насчитывает 330 единиц техники. Из них 120 единиц MAN TGS и 10 развозных грузовиков MAN TGM были переданы компании «Лента» в ноябре 2017 года.