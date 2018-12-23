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Авторынок Германии в ноябре снизился на 10%

Авторынок Германии в ноябре снизился на 10%

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Авторынок Германии в ноябре снизился на 9,9% и составил 272674 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательный результат обусловлен, в том числе, рекордными продажами в ноябре прошлого года. Кроме того, на рыночный спрос продолжает оказывать влияние переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP. По итогам 11 месяцев 2018 года реализация новых автомобилей в этой стране осталась на прошлогоднем уровне и составила 3 млн 198 тыс. 720 единиц (+0,4%).

Согласно данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в ноябре реализовал 49253 машины (-15,4%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 6% до 30416 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 24476 автомобилей (+11,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (22940 шт.; +4,4%) и Opel (18952 шт.; -4,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы германия автомобильные рынки

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