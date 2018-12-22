Toyota в ноябре увеличила продажи в России на 16%

Российские дилеры Toyota в ноябре 2018 года реализовали 9986 автомобилей, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 11 месяцев продажи Toyota на российском рынке выросли на 15% и составили 96226 машин. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в ноябре стал бизнес-седан Camry, который нашел 3434 покупателя, что на 81% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 19% и составили 2291 экземпляр.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре объем продаж автомобилей Toyota, оснащенных пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS), в России достиг отметки в 45 тыс. единиц. Напомним, на российском рынке Toyota Safety Sense была впервые представлена с запуском модели Toyota Land Cruiser 200 в 2015 году, и с тех пор модель является лидером по числу проданных автомобилей с TSS.