Больше всего автомобилей с пробегом на 1000 человек продается в Краснодаре

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили рынок легковых автомобилей с пробегом в городах-миллионниках России и выяснили, какой их объем приходится на 1000 местных жителей за 11 месяцев 2018 года. При этом в исследовании не участвовали Москва и Санкт-Петербург, результаты которых отражены в аналогичном рейтинге по регионам.

Лидером среди городов-миллионников стал Краснодар, который, напомним, вошел в их число совсем недавно – в сентябре 2018 года. В столице Кубани за отчетный период было продано 43 подержанных автомобиля на 1000 человек. На втором месте с результатом 39 штук находится Новосибирск, а замыкает тройку лидеров еще один сибирский город-миллионник – Красноярск, где средний показатель продаж за 11 месяцев составляет 37 автомобилей с пробегом на 1000 человек.

Четвертое и пятое место занимают Омск и Воронеж с результатами 36 и 31 шт. соответственно. Далее следуют три города, имеющие равные показатели – это Екатеринбург, Уфа и Самара (30 шт.). За ними располагаются Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань, где на 1000 жителей приходится 29 реализованных подержанных машин.

Замыкают рейтинг Волгоград и Пермь, в которых за отчетный период было продано соответственно 28 и 24 автомобиля с пробегом на 1000 жителей.

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили подобный рейтинг по новым легковым машинам.