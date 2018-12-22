 АВТОСТАТ | Больше всего автомобилей с пробегом на 1000 человек продается в Краснодаре

Горячая новость

Модель УАЗа в ноябре вернула себе лидерство на рынке пикапов
  • 22.12.18 - 14:00

    Модель УАЗа в ноябре вернула себе лидерство на рынке пикапов
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Связь-Банк и автокредиты
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 20 декабря

    ТОП-100 мирового рейтинга бестселлеров за 10 месяцев 2018 года

    Возглавляют рейтинг по-прежнему Toyota Corolla и Ford F-Series.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам в ноябре 2018 года
  • 21.12.18

    Динамика продаж автомобилей по сегментам в ноябре 2018 года
Все публикации

Видео

Форум «Dealer UP!»: мнения участников
  • 03.02.17

    Форум «Dealer UP!»: мнения участников
Все видео

23.12.18 Прочитали 0 раз

Больше всего автомобилей с пробегом на 1000 человек продается в Краснодаре

Больше всего автомобилей с пробегом на 1000 жителей продается в Краснодаре

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

20.11.18

MS Excel (xlsx)

от 4 235 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры
АВТОСТАТ ОМНИБУС'2018. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев

16.03.18

PDF, 88 стр.

120 000 руб.

В корзину
Все готовые отчёты

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили рынок легковых автомобилей с пробегом в городах-миллионниках России и выяснили, какой их объем приходится на 1000 местных жителей за 11 месяцев 2018 года. При этом в исследовании не участвовали Москва и Санкт-Петербург, результаты которых отражены в аналогичном рейтинге по регионам.  

Лидером среди городов-миллионников стал Краснодар, который, напомним, вошел в их число совсем недавно – в сентябре 2018 года. В столице Кубани за отчетный период было продано 43 подержанных автомобиля на 1000 человек. На втором месте с результатом 39 штук находится Новосибирск, а замыкает тройку лидеров еще один сибирский город-миллионник – Красноярск, где средний показатель продаж за 11 месяцев составляет 37 автомобилей с пробегом на 1000 человек.

Четвертое и пятое место занимают Омск и Воронеж с результатами 36 и 31 шт. соответственно. Далее следуют три города, имеющие равные показатели – это Екатеринбург, Уфа и Самара (30 шт.). За ними располагаются Челябинск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань, где на 1000 жителей приходится 29 реализованных подержанных машин.

Замыкают рейтинг Волгоград и Пермь, в которых за отчетный период было продано соответственно 28 и 24 автомобиля с пробегом на 1000 жителей.

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили подобный рейтинг по новым легковым машинам.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили автомобили с пробегом вторичный рынок рейтинг

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Toyota в ноябре увеличила продажи в России на 16%

сегодня, 11:00

Все новости

Статьи на тему

Эксперты советуют подарить себе автомобиль на Новый год, не дожидаясь подорожания («Прайм»)

21 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам в ноябре 2018 года

21 декабря 2018

Вся инфографика