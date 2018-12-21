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Казань – лидер по продажам новых автомобилей на 1000 жителей

Казань – лидер среди городов-миллионников по продажам новых автомобилей на 1000 жителей

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

20.11.18

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в городах-миллионниках России и выяснили, какой их объем приходится на 1000 местных жителей за 11 месяцев 2018 года. При этом в исследовании не участвовали Москва и Санкт-Петербург, которые возглавляют аналогичный рейтинг среди регионов.  

Лидером среди городов-миллионников является Казань. В столице Татарстана за отчетный период было продано 18 новых автомобилей на 1000 человек. На втором месте с результатом 16 штук находится Краснодар, который был признан миллионником совсем недавно – в сентябре 2018 года. Замыкает тройку лидеров Самара, где средний показатель продаж за 11 месяцев составляет 15 новых автомобилей на 1000 человек.

Четвертое и пятое места делят между собой Екатеринбург и Уфа – результат в обоих городах в январе – ноябре 2018 года составил 14 шт. Еще два города-миллионника также имеют равный показатель – это Нижний Новгород и Воронеж (по 13 шт.). За ними располагаются Пермь, Ростов-на-Дону и Челябинск, где на 1000 жителей приходится 12 реализованных новых машин.

Места среди остальных городов-миллионников распределились следующим образом: на 11-й строчке рейтинга находится Волгоград (10 шт.), затем идет Красноярск (8 шт.), а замыкают рейтинг Омск и Новосибирск с результатом 7 проданных автомобилей на 1000 жителей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи рейтинг

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