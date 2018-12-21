Новый Ford Focus появится в России не ранее 2020 года

Ford Focus четвертого поколения дебютировал еще в апреле, однако компания Ford Sollers до сих пор официально не озвучила сроки появления новой модели на российском рынке. Как стало известно изданию «Авторевю», производство Ford Focus третьей генерации на заводе во Всеволожске будет продолжаться как минимум до 2020 года.

Напомним, «третий» Focus тоже появился в России с задержкой: мировая премьера модели состоялась в январе 2010 года, а производство во Всеволожске началось только в июле 2011-го. Однако у продления жизни нынешней модели есть и другая причина. Спрос на легковые модели гольф-класса в России просел сильнее рынка: если в 2010 году на них приходилась четверть всего спроса, то сейчас интерес сместился к кроссоверам, а доля класса C+ сжалась до 6%.

Продажи «третьего» Фокуса оказались намного ниже, чем у предшественника, поэтому есть все основания полагать, что вложения в организацию производства до сих пор не окупились, в связи с чем Ford Sollers не торопится со сменой поколения. Более того, пока нет подтверждения, что даже в 2020 году Focus четвертого поколения все-таки пропишется во Всеволожске. Не исключено, что после прекращения выпуска третьего поколения модель уйдет из России, но пока это лишь один из возможных сценариев.