Uber запустил отдельное приложение для России

В России запустилось новое приложение Uber Russia, разработанное с учетом пожеланий пользователей и особенностей рынка. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play. Инвестиции в Uber Russia, включая скидки для пользователей, мотивационные программы для водителей и рекламу, в следующем году превысят 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Все новые функции, тарифы и предложения сервиса будут доступны в Uber Russia, а приложением Uber со временем можно будет воспользоваться только за границей. В честь выпуска нового приложения пользователи могут получить персональные скидки до 80%. Для этого при заказе поездки в Uber Russia нужно указать конечную точку маршрута. Скидки не повлияют на заработок водителей – сервис компенсирует полную стоимость поездки за свой счёт.

Новое приложение использует векторные карты вместо растровых, поэтому оно лучше работает в условиях медленного мобильного интернета, а также занимает на устройстве в три раза меньше места. В нем появились функции, которых нет в предыдущей версии. Теперь можно написать комментарий к заказу; добавить промежуточные адреса, если по дороге нужно куда-то заехать; оплатить заказ с помощью Apple Pay и Google Pay; оставить водителю чаевые, которые спишутся прямо с карты. Кроме того, Uber Russia умеет рекомендовать альтернативные точки посадки, до которых можно за пару минут дойти пешком, чтобы уехать быстрее и дешевле. В ближайшие месяцы станут доступны и другие функции.

Для перехода на Uber Russia при регистрации достаточно ввести номер телефона, который был привязан к Uber, и в новое приложение Uber Russia автоматически добавятся история поездок, любимые адреса, привязанные платежные карты и электронная почта для отчетов о заказах.

Также пользователям приложения в Москве стали доступны новые тарифы: UberSELECT+, UberLUX и uberVAN. В UberSELECT+ работают комфортные машины с просторным и тихим салоном, UberLUX подойдет тем, кто предпочитает автомобили представительского класса, uberVAN – для поездок большой компанией или с багажом.

Uber Russia работает в 50 городах страны: в 16, где ранее был доступен Uber, и в 34 новых. Вызвать машину через Uber Russia теперь можно в Барнауле, Белгороде, Благовещенске, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Ижевске, Калининграде, Курске, Липецке, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Рязани, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Таганроге, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Хабаровске, Новом Уренгое, Кирове, Махачкале, Калуге, Саранске, Брянске, Твери, Мурманске, Кемерово и Чебоксарах, а не только в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде (включая Дзержинск, Кстово и Бор), Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре (и Тольятти), Сочи, Уфе, Челябинске. Вскоре этот список пополнится новыми городами.