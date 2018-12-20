В России начала работу беспилотная снегоуборочная техника

Первые автоматизированные снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области. В будущем автоматизированная снегоуборочная техника также может появиться в «пилотных» городах по эксплуатации беспилотных автомобилей - в Москве и ряде городов республики Татарстан, сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Как отмечается, благодаря работе автоматизированной техники, скорость уборки снега вырастет на 35% за счет увеличения рабочего времени тракторов.

Как рассказали в НТИ «Автонет», в целях безопасности автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и только при небольших снегопадах. При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что «рядом работает беспилотная техника». Последнее условно, так как каждая снегоуборочная единица контролируется удаленным диспетчером. Техника, которая выйдет в большие города, будет также оснащена светоотражающими элементами.

Снегоуборочная техника и ЖКХ техника станут пионерами в использовании беспилотных технологий наряду с беспилотным такси и складской техникой. Такие машины смогут начать работу благодаря разработкам в сфере агрохозяйства с использованием автоматизированных тракторов. При этом параллельно ведутся разработки схожей технологии в Республике Дагестан в рамках конкурса «Умник-АВТОНЕТ».

Как поясняют в НТИ «Автонет», на любую технику возможно установить специальные устройства, которые позволяют транспортным средствам двигаться автономно. На данном этапе автоматизированная техника работает с легким снегопадом, уборка сугробов - вопрос времени. По экспертным оценкам, усовершенствованный алгоритм позволит на 35% увеличить скорость уборки снега в российских городах.

Добавим также, что к 2020 году будет представлен законопроект, который позволит облегчить выезд автоматизированной снегоуборочной и другой коммунальной техники на дороги общего пользования. Такие меры предусмотрены в рамках «дорожной карты» НТИ «Автонет» по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Ранее НТИ «Автонет» представила концепцию работу беспилотной сельскохозяйственной техники, а также инструкцию для пешеходов и водителей, встретивших автоматизированный транспорт.