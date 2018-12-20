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Продажи новых люксовых автомобилей в РФ растут третий месяц подряд

Продажи новых люксовых автомобилей в РФ растут третий месяц подряд

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых люксовых автомобилей в России по итогам ноября 2018 года составил 134 единицы, что на 17% больше, чем год назад. Как отмечают эксперты агентства, продажи автомобилей сегмента Luxury в нашей стране растут третий месяц подряд.

Лидером этого сегмента традиционно является Mercedes-Benz Maybach S-Class – в ноябре на реализацию этой модели пришлось 38% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 51 экземпляру. На второй строчке с результатом в 33 автомобиля расположилась марка Bentley, на третьей – Maserati, обладателями которых в ноябре стали 27 жителей нашей страны. Также в прошлом месяце в России было приобретено 12 новых автомобилей Lamborghini, 9 – Rolls-Royce и 2 – Ferrari.

Свыше 60% новых люксовых автомобилей в последний месяц осени приобрели москвичи – 85 единиц. В Санкт-Петербурге и Московской области этот показатель составил 13 и 9 экземпляров соответственно. Из нестоличных регионов лидирует Новосибирская область, автопарк которой пополнился сразу 5 новыми машинами сегмента Luxury. Также по 3 таких автомобиля в прошлом месяце отправилось в Воронежскую область и Краснодарский край, по 2 – в Самарскую и Ростовскую области. Еще в 12 субъектах РФ в ноябре было куплено по одному люксовому автомобилю.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 11 месяцев 2018 года продажи в сегменте Luxury демонстрируют рост. Так, за этот период в России было реализовано 1 322 новых люксовых автомобиля, что на 3% выше, чем за январь – ноябрь прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили люксовые автомобили mercedes-benz mercedes-benz maybach s-class bentley maserati lamborghini rolls-royce ferrari

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